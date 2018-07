Jetzt kritisieren auch US-Firmen Trumps Zölle

Am Sonntag scherte jedoch Österreichs Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ), der den EU-Ratsvorsitz präsentiert, von dieser Linie aus. Für ihn ist der Verzicht der USA auf die Strafzölle „keine Vorbedingung, weil Vorbedingungen nie gut sind. Aber es wäre ein großer Wunsch“, sagte er laut Reuters. So oder so: Am 25. Juli sind EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Handelskommissarin Cecilia Malmström im Weißen Haus, um mit Trump zu verhandeln.