Jetzt auch eBay: 500 Stellen werden gestrichen

Der US-Onlinehändler eBay will weltweit 500 Stellen streichen. Der Abbau entspreche vier Prozent der gesamten Belegschaft, teilte das US-Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss mit. In jüngster Zeit haben mehrere Technologie-Konzerne wegen einer sinkenden Nachfrage und hohen Inflation ihr Personal reduziert.

Erst am Montag hat der US-PC-Hersteller Dell angekündigt, angesichts der Schwäche auf dem PC-Markt tausende Stellen zu streichen. Dell reiht sich damit wie eBay in die Kündigungswelle bei Tech-Firmen ein. Einer internen Nachricht von Top-Manager Jeff Clarke zufolge sieht sich das Unternehmen Marktbedingungen gegenüber, die sich weiter verschlechtern und eine unsichere Zukunft mit sich brächten.