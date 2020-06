Jedes Jahr suchen 700.000 Österreicher eine neue Bleibe

"Dadurch könnten wir 55 Prozent der Investitionskosten finanzieren", sagt Schmidinger. "Wenn man mehr und längerfristig finanzieren will, dann brauchen wir eine Haftung des Bundes." Durch eine derartige Haftung, so die Rechnung, könnten die Wohnbaubanken rund 85 Prozent der Investitionskosten finanzieren. Im Gegenzug würden dem Bund in fünf Jahren 110 Millionen Euro Haftungsentgelt zufließen. Zugleich könnten bis zu 30.000 neue Jobs geschaffen werden.

"Wir haben den Sozialpartnern, der Baugewerkschaft und der Wirtschaftskammer ein Modell zugeliefert, das heute schon funktioniert", sagt Schmidinger. "Teil des Programmes ist, dass die Wohnbau-Banken auch die Infrastruktur vorfinanzieren dürfen, also Straßen, Beleuchtung und Schulen." Nachsatz: "Wir haben das so in der Seestadt Aspern mit der Stadt Wien gemacht." Aus der Differenz des Preises für die Baugründe, die die Wohnbaubanken aufkauften, und dem Verkaufspreis an die Bauträger wurde laut Schmidinger die Infrastruktur bezahlt. Das Modell ließe sich bundesweit auf Gemeinden umlegen. Nur müsse der politische Wille dafür geweckt werden. Doch das ist laut Schmidinger letztendlich Aufgabe der Sozialpartner.

