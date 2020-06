Es fehlen die Schlüssel für leistbare Wohnungen

Schmidinger

Bundesheer

"Wenn schon eine Widmungsabgabe, dann für alle", verweistauf den Verkauf von Baugründen durch dasinWien-Penzing (14. Bezirk) an Bauträger. Bei einem Grundstückspreis von 1000 Euro/ wird es dort sicher keinen sozialen Wohnbau geben, da er weit über der Fördergrenze liegt. Keine Frage, dasbraucht das Geld. Ein Beitrag für "leistbares Wohnen", wie es auch im Regierungsprogramm versprochen wurde, war der Verkauf zu dem Preis allerdings eher nicht.

Dabei gäbe es durchaus Möglichkeiten, billige Grundstücke für den sozialen Wohnbau aufzutreiben, ist Schmidinger überzeugt. Man müsse nicht – wie etwa die Grünen – laut über Enteignungen nachdenken. Laut Schätzung des Chefs der s-Bausparkasse verfügen die ÖBB allein in Wien über Flächen, auf denen zwischen 80.000 und 120.000 Wohnungen gebaut werden könnten. Aber mit der Bahn ist es wie mit dem Heer. Beide stehen zwar unter dem Einfluss des Staates. Sie haben aber nicht den Auftrag auf Einnahmen zu verzichten und so für eine Entspannung am überhitzten Grundstücksmarkt zu sorgen.