Jeder zweite Deutsche will im Sommer zu Hause bleiben

Schlechte Nachrichten für Österreichs Tourismusbranche: Jeder zweite Deutsche will einer Umfrage zufolge in der heurigen Sommersaison zu Hause bleiben. Von denen, die bereits Gewissheit über ihre Reisepläne haben, gaben in einer Erhebung von Infratest dimap für die Sendung " ARD extra" 50 Prozent an, sie würden daheim bleiben, wie der SWR am Mittwoch mitteilte.

Fernziele

31 Prozent wollen demnach innerhalb Deutschlands verreisen, 19 Prozent ins europäische Ausland.