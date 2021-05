Jeder Vierte will Sommerurlaub spontan planen und buchen

Corona hat das Reiseverhalten der Österreicher geändert. Laut dem ÖAMTC-Reisemonitoring wartet jeder Vierte für den Sommer mit einer Buchung noch ab, wie sich die Situation weiter entwickelt. "Das sind zehn Prozent mehr als noch 2020", sagte ÖAMTC-Touristikerin Magdalena Draxler. "Zum Befragungszeitraum Anfang/Mitte Mai hatten erst 40 Prozent ihren geplanten Hauptsommerurlaub bereits gebucht", erläuterte die Expertin.

Bei Familien mit Kindern hatte sich schon jede zweite festgelegt. Die Mehrheit der Befragten war jedoch auch zuversichtlich, dass ihr Urlaub in der geplanten Form zustande kommen wird - ein Drittel hingegen zeigte sich eher pessimistisch. "Doch der Sommerurlaub an sich liegt hoch im Kurs: Mit 72 Prozent plant ein Großteil der reisebereiten Österreicher mindestens eine mehrtägige Auszeit zwischen Juni und September", sagte die Expertin. "Die Sehnsucht nach Meer ist heuer besonders groß - 37 Prozent der Befragten möchten heuer an den Strand, gefolgt vom Urlaub am See oder in den Bergen. Familienbesuche oder Aktivurlaub wurden erst an vierter bzw. fünfter Stelle genannt."