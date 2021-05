Hochrisikoland Kroatien? „Völlig unverständlich“

Aus Sicht von Gustav Wurmböck ist es ein einziges Ärgernis, dass Österreicher bei der Rückreise aus Kroatien nach wie vor in Quarantäne müssen: „Die 7-Tages-Inzidenz ist vergleichbar mit jener von Frankreich oder Slowenien – und damit mit Ländern, bei denen die Quarantäne-Pflicht bereits gefallen ist“, sagt der Aufsichtsratschef der Valamar-Riviera-Gruppe, die 36 Hotels und 15 Campingresorts in Kroatien betreibt. „Es ist völlig unverständlich, warum Kroatien aus Sicht von Österreich noch immer ein Hochrisikoland ist. Die Zahlen sinken, bei den Impfungen ist man so weit wie in Österreich und gleichzeitig bei ist die kroatische Regierung bei den Lockerungen der Corona-Regeln sogar vorsichtiger.“

Wurmböck geht davon aus, dass die aktuellen Quarantäne-Regeln Ende des Monats fallen werden – schon allein, weil Kroatien demnächst auch auf EU-Ebene als sicher eingestuft wird, sagt er. Dass die Nachfrage nach Kroatien-Urlauben da ist, steht für Wurmböck jedenfalls außer Frage. Das habe man auch in Deutschland gesehen, wo die Buchungen zuletzt sprunghaft angestiegen sind, als die Reisewarnung kürzlich gefallen ist. Ähnliches sei für Österreich zu erwarten.