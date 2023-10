Jahresinflation im September auf 6 Prozent gesunken

Die Jahresinflation (VPI) ist im September auf 6 Prozent gesunken. Das ist der tiefste Wert seit Februar 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte. In ihrer SchnellschÀtzung prognostizierte die Statistik Austria noch eine September-Inflation von 6,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat August 2023 - in dem die Teuerung 7,4 Prozent betragen hatte - erhöhte sich das durchschnittliche Preisniveau um 0,4 Prozent, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Der RĂŒckgang der Verbraucherpreise geht vor allem auf die Haushaltsenergie zurĂŒck, so die Statistik Austria. Diese war bisher einer der Haupttreiber der immensen Inflation. Nun gibt es einen dĂ€mpfenden Effekt. "Nachdem die Energiepreise vor einem Jahr massiv gestiegen waren, sehen wir nun im Vergleich zum Vorjahr deutliche PreisrĂŒckgĂ€nge bei Strom und markant geringere Teuerungsraten bei Gas und FernwĂ€rme", so Behördenchef Tobias Thomas. In der Gastronomie und Hotellerie lagen die Preissteigerungen im September aber beispielsweise noch deutlich ĂŒber der Marke von zehn Prozent.