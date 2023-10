Weiters sei es kein Zufall, dass alle große Volkswirtschaften zwei Prozent Inflation anstreben - laut dem aktuellen Wissensstand sei dies die nahezu perfekte Inflationsrate.

Sowohl Holzmann als auch Paul De Grauwe von der London School of Economics (LSE), der ebenfalls an der Podiumsdiskussion teilnahm, üben zudem Kritik an der "bedingungslosen" Geldverteilung sowie der Übertragung von Gewinnen und Verlusten der Zentralbanken an die Geschäftsbanken. Rund ein Prozent des BIP könne so jährlich nicht für andere Zwecke genutzt werden.