Alle Augen auf Jackson Hole: Was das Notenbanker-Treffen bringt

In diesem Jahr stehen noch drei Fed-Sitzungen für Zinsentscheide an, wobei einige Beobachter damit rechnen, dass vor den US-Wahlen gar kein Schritt mehr erfolgen könnte. Rein auf die realwirtschaftlichen Daten geblickt, brauche es derzeit nicht unbedingt einen Zinsschritt, meint Rosen. Zuletzt sei die Inflation auf 2,9 Prozent gesunken, die Arbeitslosenquote sei mit 4,3 Prozent moderat und die Einzelhandelsumsätze deuten indes darauf hin, dass die Ausgaben der Amerikaner weiterhin hoch sind, was für eine weniger aggressive Politik der Zentralbanker spricht. Wichtig seien jedoch die Arbeitsmarktdaten für August, die am 6. September bekannt gegeben werden.

Vorboten der Zinssenkung an der Börse

An der Börse wird indes bereits fest mit einem Zinsschritt gerechnet, was sich auch am zuletzt gestiegenen Goldpreis und dem sinkenden Dollar-Kurs zeigte. „Enttäuscht Powell mit Zurückhaltung, was den September-Termin angeht, droht drei Wochen nach dem ersten Ausverkauf durchaus eine Wiederholung des Geschehens", so ein Experte des Brokerhauses RoboMarkets.

Die Notenbanker werden bei ihrem Treffen in Jackson Hole also nicht nur die schöne Umgebung genießen.