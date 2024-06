Warum die Zinssenkung der EZB nur ein Testballon war

Zuletzt waren für mögliche Schritte nach unten vor allem die Sitzungen im September und Dezember in den Blick gerückt. Also jeweils eine weitere Senkung in den nächsten beiden Quartalen. Eine zu schnelle und zu starke Senkung der Kreditkosten in den nächsten Monaten könnte die Konjunktur möglicherweise übermäßig stimulieren und eine zweite Inflationswelle auslösen. Die EZB hat somit die Zinsen später als die US-Notenbank Fed erhöht und früher gesenkt.