Jachtausstatter: Ein weibliches Chef-Trio in einer Männerbranche

"In den kommenden zwei bis drei Jahren wollen wir 70 Mio. Euro Umsatz erreichen", sagte Ludwiger-List am Dienstag in einem Pressegespräch am Firmensitz. Die Zahl der Mitarbeiter werde sich auf etwa 250 erhöhen.

Eine der größten Herausforderungen sei es, "Fachkräfte zu halten und zu finden", sagt Ursula Leinemann. Aktuell bilde List GC selbst sechs Lehrlinge aus.

Dass drei Frauen die Geschäftsführung bilden, "hat sich so ergeben" und sei zufällig", sagte Ludwiger-List. Die Branche sei in der Tat "männerlastig". Ludwiger-List sprach von einer Handvoll Mitbewerber, die es gebe. "Aber wir sind durchaus Wettbewerb ausgesetzt."