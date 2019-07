IWF senkt Wachstumsprognose für Weltwirtschaft zum dritten Mal

Der Internationale Währungsfonds ( IWF) hat wegen des anhaltenden Handelskriegs zwischen den USA und China seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft leicht nach unten korrigiert. Das Plus in diesem Jahr wird nur noch bei 3,2 Prozent liegen, geht aus der am Dienstag veröffentlichten Konjunkturprognose hervor.

Der IWF musste seine Vorhersage damit in diesem Jahr zum dritten Mal leicht senken. Im April hatte der Fonds noch ein Wachstum von 3,3 Prozent vorausgesagt.