IV-Präsident Kapsch zur EU-Wahl: "Warum muss ich Österreicher wählen?"

Österreichs Wirtschaft zählt zu den Hauptprofiteuren des grenzenlosen EU-Binnenmarktes – siehe Artikel unten. Die Industriellenvereinigung (IV) will den Binnenmarkt daher weiter vertiefen. Konkret schlägt sie in ihrem am Donnerstag präsentierten „Europa-Manifest“ die Schaffung eines europäischen Währungsfonds und weniger Bürokratie bei der grenzüberschreitenden Entsendung von Arbeitskräften vor. In einem Punkt will die IV den Binnenmarkt jedoch wieder etwas lockern: Bei grenzüberschreitenden Investitionen.

„Wir müssen unsere Investitionen absichern, es muss daher ein neues Investitionsschutzabkommen geben“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Viele heimische Unternehmen seien stark in Mittel- und Osteuropa engagiert. Die Forderung habe aber „nichts mit Misstrauen gegenüber diesen Ländern zu tun“, betont Neumayer auf Nachfrage. Es gäbe aber ganz konkrete Fälle, die zeigen würden, dass ein Investitionsschutz-Mechanismus innerhalb der EU „für eine gewisse Übergangszeit Sinn macht“. Dieser müsste freilich alle Länder betreffen.