Neue Regeln für Nicht-EU-Konzerne

Dass mit den neuen Regeln speziell chinesische Investoren abgeschreckt werden sollen, will Bundeskanzler Sebastian Kurz so nicht bestätigen,: „Wir wollen keine Investitionen verhindern, sondern sogar Investitionen fördern, aber gleichzeitig sind wir vorsichtig, was die Sicherheit, was die Ordnung, was die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes betrifft“. In Deutschland haben chinesische Übernahmen vor allem von Mittelbetrieben im Technologiebereich zuletzt für Aufregung gesorgt. So verzeichnete Deutschland im Vorjahr bei Direkt-Investitionen aus China ein Plus von 400 Millionen auf 2,1 Milliarden Euro. Nur nach Großbritannien floss mehr Geld aus dem Reich der Mitte (4,2 Milliarden Euro). Wegen der Sorge, dass die Übernahmen in verteidungsrelevanten Unternehmen, in kritischer Infrastruktur oder in sicherheitsrelevanten Bereichen stattfinden, hat Deutschland schon Ende 2018 das Gesetz geändert. Die Schwelle zur Prüfung von Übernahmen durch Nicht–EU-Firmen wurde ebenfalls von 25 auf zehn Prozent gesenkt. Auch auf EU-Ebene wird an einer Investitionskontrolle gearbeitet. Eine 10-Prozent-Schwelle ist auch für Brüssel das Ziel.