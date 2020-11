IV-Generalsekretär will über verpflichtende App diskutieren

Man hört, dass viele Unternehmen derzeit kräftig investieren...

Die Investitionsprämie hat sehr positive Effekte. Viele Unternehmen haben zusätzliche Investitionen angekurbelt, das wird sich nächstes Jahr erst richtig entfalten. Investitionsgetriebenes Wachstum muss stattfinden, damit wir die Mehrschulden auf Sicht zurückzahlen können. Das scheint noch machbar zu sein. Wichtig ist, dass wir aus dem ,was immer es kostet‘ herauskommen und sich wieder eine wirtschaftliche Normalität einstellt.

Was bedeutet der Sieg Joe Bidens für die Industrie?

Der US-Markt ist für uns sehr wichtig. Daher ist es auch wichtig, dass es dort eine Regierung gibt, die Multilateralismus und Themen wie den globalen Klimaschutz ernst nimmt und transatlantische Lösungen finden will. Ich hoffe auf ein höheres Maß an Verlässlichkeit und Willen zur Zusammenarbeit. Eine Frage ist, wie die Steuersituation aufgesetzt wird, es sind Steuererhöhungen im Gespräch. Aber in Summe sehe ich das positiv. Es gibt Hoffnung auf ein partnerschaftliches Auftreten. Es braucht eine starke Achse über den Atlantik.

Österreich stand zu Beginn der Pandemie als Musterschüler da, jetzt sind wir weltweit eines der schlechtesten Länder. Muss man die Regierung dafür kritisieren?

Wir müssen uns alle in die Pflicht nehmen. Über den Sommer hat die Disziplin nachgelassen. Es wurde viel über die kommenden Herausforderungen gesprochen, aber viele haben sich nicht an die Regeln gehalten. Es gab anfangs Kritik, dass die Regierung zu viel Angst schürt, später, dass sie zu zurückhaltend geworden ist. Aber das ist vergossene Milch, die Verantwortung tragen wir alle.