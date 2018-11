Italo-Kette Vapiano schreibt in Österreich Millionen-Verlust

In Österreich machte die Vapiano Restaurant Betriebs- und Beteiligungs GmbH im Jahr 2017 laut Firmencompass einen operativen Verlust in Höhe von 1,732 Millionen Euro, der Verlustvortag aus den Vorjahren wird mit 3,753 Millionen Euro und das negative Eigenkapital mit 3,853 Millionen Euro beziffert. Die Verbindlichkeiten werden mit 29,633 Millionen Euro ausgewiesen,. davon entfallen 28,311 Millionen Euro auf verbundene Unternehmen. Zum Umsatz gibt es keine Angaben, das Rohergebnis wird mit 19,9 Millionen Euro beziffert.

Das Firmen-Netzwerk

„Die Vapiano SE mit Sitz in Köln hat zugunsten der Gesellschaft am 18. September 2018 eine Rangrücktrittserklärung bis zu einer Höhe von EUR 4.000.000,00 und am 28. Februar 2018 eine unwiderrufliche, harte Patronatserklärung mit Gültigkeit bis die Gesellschaft kein negatives Eigenkapital ausweist und gleichzeitig die URG-Kennzahlen erfüllt, abgegeben“, heißt es laut APA im Jahresabschluss 2017. Zur deutschen Vapiano SE gehören in Österreich die Vapiano Restaurant Betriebs- und Beteiligungs GmbH, die Vapiano Österreich 2018 GmbH, die Walfischgasse 11 „ Moulin Rouge“ Gastronomie GmbH und die VAP Denmark II GmbH.

Die Vapiano Restaurant Betriebs- und Beteiligungs GmbH hält 51 Prozent an der WEDIS SG Austria GmbH mit Sitz in Innsbruck und 50 Prozent an der VAP Nederland B.V. Die WEDIS hält 100 Prozent der Anteile an der VAP Tirolensis, die 99 Mitarbeiter beschäftigt.