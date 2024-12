Italien fordert von Stellantis Garantien für Erhalt von Fabriken

Die Regierung in Rom hat vom italienisch-französischen Autobauer Stellantis Garantien für den Erhalt seiner Fabriken in Italien gefordert. "Die italienischen Standorte müssen im Industrieplan Stellantis' geschützt werden", sagte Industrieminister Adolfo Urso laut Medienangaben vom Sonntag im Vorfeld eines wichtigen Treffens zur italienischen Automobilindustrie am 17. Dezember, an dem auch die Gewerkschaften teilnehmen werden.