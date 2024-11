Revanche für Strafzölle: China stoppt E-Auto-Plan in Polen

Druck aus Peking zu alternativem Produktionsstandort

Der europäische Autohersteller Stellantis und sein chinesischer Partner Leapmotor haben nun Insidern zufolge Pläne für die Produktion eines zweiten Elektromodells in ihrem Werk in Polen aufgegeben. Das Joint-Venture prüfe nun alternative Produktionsstandorte in Deutschland und der Slowakei für den Elektro-Crossover B10, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Hintergrund der Entscheidung sei Druck aus Peking.

Die chinesische Regierung habe den Autoherstellern nahegelegt, größere Investitionen in EU-Ländern zu überdenken, die Strafzölle auf chinesische Elektroautos unterstützen. Polen gehört zu den zehn EU-Mitgliedern, die für die Zölle gestimmt haben. Weder Stellantis noch Leapmotor wollten die geänderten Pläne kommentieren. Auch von offizieller chinesischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.