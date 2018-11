Wird Italien das nächste Griechenland? Vier Szenarien

„Es wird schlimmer werden, bevor es besser wird“, glaubt Thomas Steinberger (Spängler IQAM Invest), der viele Jahre in Italien gelebt hat. Italien habe keinen Grund jetzt nachzugeben. Die aktuelle EU-Kommission werde bald abtreten und Lega-Chef Salvini bringt sich in Stellung, um im kommenden EU-Wahlkampf antieuropäische Stimmen einzusammeln.

Lässt sich die Ausgangssituation mit dem Griechen-Drama vergleichen?

Die Griechenland-Krise hat sich in zwei Etappen abgespielt. 2010 war das Land ein Spielball der Märkte, als herauskam, dass die Budgetzahlen geschönt waren. Dadurch wurden die Zinsen unleistbar, die Griechen erhielten keine neuen Kredite auf dem Finanzmarkt mehr.

Noch steht Italien finanziell nicht so im Eck. Die Situation ähnelt eher jener 2015: Da waren die griechischen Staatsfinanzen dank EU-Hilfe annähernd unter Kontrolle, aber es war ebenfalls ein politischer Hasardeur am Werk: Finanzminister Yanis Varoufakis, der solange zündelte, bis die Griechen am Rande des Euro-Rauswurfs standen.