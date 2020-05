Italien bleibt auf seinem Wein sitzen

Die Bewegung des Weintourismus will mit großen Playern des Online-Tourismus wie Expedia, Google, TripAdvisor Abkommen abschließen, damit sie den Weintourismus in Italien fördern. Weintouristen seien etwas älter als der durchschnittliche Sommergast und spendabler als der Durchschnittsgast. Vor allem ökologische Weinproduktion werde in Zukunft für den Kunden immer wichtiger.