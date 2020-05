Italien gewinnt erste eEURO, Österreich in Gruppenphase out

Italien hat den eEuropameistertitel in der Fußballsimulation PES 2020 gewonnen. Im Finale des erstmals ausgetragenen UEFA-Turniers besiegten die "Azzurri" am Sonntag Serbien mit 3:1. Neben dem EM-Titel sicherte sich das italienische Quartett um PES-Profi und Teamkapitän Nicola "Nicaldan" Lillo ein Preisgeld von 40.000 Euro.

Österreich schied in der Gruppenphase aus. Die Österreicher besiegten beim Finalturnier zuerst Israel mit 2:1, unterlagen dann aber Frankreich mit 0:2. In einem Entscheidungsspiel ging es erneut gegen Israel. In diesem musste sich das ÖFB-eNationalteam aber nach einem 2:2 im Elfmeterschießen mit 2:3 geschlagen geben.