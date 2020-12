Italien belohnt bargeldloses Bezahlen

Italien will bargeldloses Zahlen fördern. Die Regierung in Rom startet am morgigen Dienstag ein "Cashback"-Bonus-Programm, mit dem der Staat eine Geldzurückerstattung ab gewissen Ausgabesummen garantiert.

Voraussetzung ist die Anmeldung über eine App der öffentlichen Verwaltung. Zahlungen für Online-Einkäufe werden nicht berücksichtigt. Mit 1. Jänner wird außerdem das Limit fürs kontaktlose Bezahlen mit Karte ohne Eingabe der PIN von 25 auf 50 Euro erhöht.