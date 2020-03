Wie man den Überblick bei bargeldlosem Einkauf bewahrt

Gerade, weil nicht klar sei, wie lange die derzeitigen Maßnahmen anhalten, sei es wichtig, den Überblick über seine Haushaltsfinanzen zu wahren, warnen Experten. Sie raten dazu sicherheitshalber einzukalkulieren, dass der finanzielle Ausnahmezustand noch länger andauern könnte. Und man sollte sich bewusst sein: Geschlossene Geschäfte, Lokale und Freizeiteinrichtungen bedeuten nicht automatisch, dass man kein Geld ausgibt.

Bewusst einkaufen

Aus der derzeitigen Situation ergeben sich neue Gewohnheiten und damit auch neue Probleme: Weil Einkaufsbummel in der analogen Welt derzeit ausfallen, lockt viele das Internet. "Wir raten dazu, sich nicht zum ungehemmten Online-Shopping hinreißen zu lassen, auch wenn die Verlockung aufgrund der angespannten Situation womöglich groß ist", so Ferdinand Herndler, Geschäftsführer der Schuldnerhilfe OÖ. Man solle sich stattdessen vorher bewusst machen, was man wirklich brauche.