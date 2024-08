Es muss nicht immer alles neu gekauft werden, wenn Vorhandenes technisch genauso gut funktioniert. Während dieser Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanke sich bei Smartphones schon länger etabliert hat und der Handel mit gebrauchten Endgeräten boomt, gibt es für IT-Geräte in Unternehmen noch kaum ein „zweites Leben“. Notebooks oder Desktop-PC werden ausgemustert oder irgendwo in ein Kasterl verräumt, obwohl sie noch voll funktionstüchtig sind. Der Wiener IT-Dienstleister ACP will dies nun ändern und die Kreislaufwirtschaft in der Branche forcieren.

Das geht so: Unternehmen, die Neugeräte ordern, kaufen diese nicht, sondern leasen sie. Nach einer bestimmten Zeit, in der Regel nach drei Jahren, werden die Geräte von ACP wieder abgeholt, neu aufbereitet und einer Nachnutzung zugeführt. Für jedes einzelne Altgerät erhalten die Unternehmen ein zertifiziertes Datenlöschprotokoll. Danach bringt ACP die Laptops zu Partnerfirmen, die sie über Online-Shops an Privatkunden weiterverkaufen. „Private können dadurch Highend-Business-Geräte zu günstigen Preisen erwerben“, erläutert Elzana Suljevic dem KURIER. Als Beispiel nennt sie ein HP Elite Notebook, das aktuell um 329 Euro angeboten wird. Auch Firmenkunden könnten die Refurbed-Geräte erwerben. Größter Partner von ACP ist die gemeinnützige IT-Firma AfB („Arbeit für Menschen mit Behinderung“, Anm.).