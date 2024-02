Frauen und Pensionisten sollen Personalmangel in IT-Branche lindern

Der Branchenverband Unternehmensberatung/IT (UBIT) in der Wirtschaftskammer sieht noch lange kein Ende des Fachkräftemangels in der Branche. Nach eigenen Hochrechnungen aufgrund von Umfragen würden aktuell rund 28.000 IT-Fachkräfte in der heimischen Wirtschaft fehlen. Allein in der IT-Branche seien es 12.000, hieß es am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Am stärksten nachgefragt sei der Bereich Cybersicherheit, Software-Entwicklung und Systemadministration.

Nach wie vor hinke Österreich im OECD-Vergleich bei der Frauen-Beschäftigung in der IT hinterher, verglichen mit anderen Studienfächern sei die Drop-Out-Rate in den IT-Studien hoch. Dazu kämen in den nächsten Jahren 10.000 Pensionierungen, die anstehen, so UBIT-Obmann Alfred Harl. Nun gehe es darum, Expertinnen und Experten, die länger arbeiten wollen, im Haus zu halten. "Längeres Arbeiten bzw. Dazuverdienen in der Pension muss sich aber auszahlen. Für die, die sich entscheiden, neben der Pension weiterzuarbeiten, müssen Steuern und Abgaben wegfallen", fordert Harl.

Frauenquote heben

Auch das Potenzial von Frauen soll weiter gehoben werden. Österreich lag zuletzt im OECD-Vergleich mit einem durchschnittlichen Frauenanteil vn 19,2 Prozent in den belegten IKT-Studiengängen im hinteren Mittelfeld. "Die Frauenquote an den Hochschulen sollte bei 50 Prozent liegen, zumindest aber müssen wir international aufschließen", so Harl. Gelingen soll dies einmal mehr mit weiblichen Role-Models, die öffentlich sichtbar gemacht werden.