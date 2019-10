IT-Berufe: Spielerisch zur Code-Knackerin

Wenn es um Aufklärung geht, sind Bienen immer eine gute Wahl. In überdimensionaler Form müssen sie auf einer Verkehrsmatte aus Stoff von A nach B gelotst werden. Berührungsängste kennen die Kinder zumindest keine, als sie an dem gelb-schwarzen Insekt herumdrücken, um es zu bewegen. Der kleine Lern-Roboter „BeeBot“ soll bei Volksschülern die Problemlösekompetenz fördern – und mit der RoboBee-App so ganz nebenbei die Lust aufs Programmieren wecken.

Mitmach-Stationen

Spielerisch geht es am ersten „CodingDay“ in der Wirtschaftskammer-Zentrale in Wien-Wieden nicht nur am Bienentisch zu. Zahlreiche Mitmach-Stationen und Workshops laden Kinder und Jugendliche ein, selbst aktiv zu werden und in die Welt der Programmierung einzutauchen. „Coding & Chemie mit Minecraft entdecken“, lautet ein Workshop, bei dem Schüler mit Microsofts beliebtem Computer-Spiel Atome nachbauen und Protonen untereinander austauschen. Einen Stand weiter zieht der „Wunderwuzzi-Roboter“ die Blicke der Kleinsten auf sich. Diese können in Selbstbaukursen ihre eigenen Robos basteln.