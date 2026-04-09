Krieg verschiebt Reiseziele: Welche Länder boomen und welche nicht

Das Fernweh der Österreicher scheint groß zu sein. 2025 war in allerhand Branchen von Konsumzurückhaltung die Rede – kaum jedoch bei den Reiseveranstaltern . Dertour ( Billa Reisen ) schrieb 2025 etwa das umsatzstärkste Jahr der Unternehmensgeschichte. Nun bremsen aktuellen Krisen die Reiselust. Und auch die Orte, wohin gereist wird, verändern sich. „Es gibt eine Verschiebung bei den Top-Destinationen“, sagt Martin Fast , Österreich-Chef des Reiseveranstalters Dertour.

So bleiben viele Urlauber heuer lieber in Europa, anstatt weit wegzufliegen. Besonders die Länder am Mittelmeer – etwa Italien, Spanien oder Portugal – sind beliebt. Auch Bulgarien liegt vermehrt im Trend. „Das Land wurde lange unterschätzt, punktet aber mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und einer guten Flugverbindung durch Austrian Airlines“, sagt Markus Fritz, Produkt-Manager bei Dertour Österreich. Vorbei seien die Zeiten, in der die geografische Nähe zur Ukraine Urlauber verunsicherte. Bereits 2025 habe es bei den Buchungen von Bulgarien-Reisen ein Plus von 80 Prozent zum Vorjahr gegeben.

Griechenland boomt, nur Kreta tut sich schwer

Griechenland war bereits im Vorjahr die Top-Destination der Österreicher und ist auch heuer beliebt. Eine Ausnahme stellt Kreta dar. Weil sich auf der Insel ein großer US-Militärstützpunkt befindet, sei die Destination seit Beginn des Krieges zwischen den USA und dem Iran „nur schwer zu vermitteln“, so Fast.

Im Fernreisebereich verschoben sich die Buchungen in den vergangenen Wochen stark von Ost nach West. Es boomt aktuell die Karibik, vor allem die Dominikanische Republik. Auch Mexiko punktet, vor allem mit seinen Strand-Ortschaften auf der Halbinsel Yucatán.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind im vergangenen Jahr bei Dertour noch stark gewachsen, mit einem 30-prozentigen Plus bei den Buchungen. Mittlerweile sei die Nachfrage „gegen null gesunken“, sagt Fast.