Investment-Profi: "Die Facebook-Welt? Heiße Luft"

Ja, manchmal sehen wir alt aus. Aber wir machen unser Handwerk immer gleich – dazu braucht man ein Maß Sturheit", sagt Hendrik Leber. Der Gründer und Chef von ACATIS Investment in Frankfurt versteht sich als wertorientierter Anleger (Value Investor) – so wie US-Investorenlegende Warren Buffett. Er sucht mit Bilanzanalysen und Rechenmodellen Firmen, deren wahrer Wert verkannt wird.

Womöglich beurteilen andere Börsianer die Substanz, das vorhandene Geld, die Ertragskraft oder die Zukunftschancen falsch. Leber vertraut darauf, dass der innere Wert steigt und das Investment überdurchschnittlich viel Rendite abwirft. Dazu braucht man Geduld. "Wäre ich in einer großen Bank, stünde nach spätestens drei Quartalen jemand bei mir: Herr Leber, wir machen uns Gedanken. Und schon müsste ich auf einen kurzatmigen Stil umschwenken."

Hochgejubelte Trendaktien sind für ihn kein Thema. "Die Facebook-Welt, das ist im Grunde heiße Luft." Dahinter gebe es aber IT-und Computerfirmen, deren Geschäftsmodelle unterbewertet und die folglich billig seien. Dazu zählen jene, die Infrastruktur bereitstellen – wie Oracle (Datenbanken) und Qualcomm (Mobilfunk), oder IT-Firmen "alter Schule" wie Microsoft oder IBM. Bis vor kurzem zählte für Leber Medizin und Pharma dazu. Die Aktien waren wegen der "Patentklippe" verpönt – binnen weniger Monate waren für große Pharmakonzerne wichtige Patente ausgelaufen, sodass billige Generika ihnen das Geschäft streitig machen konnten. Auch Stromversorger wolle momentan kein Mensch, seit die Energiepreise gefallen sind.