Investitionen machen rund um Österreich einen großen Bogen

Alles ein Bluff? Auch ohne Abwanderung würden die Investitionen in Österreich schleichend erodieren, sagt ein Banker. Zum Vergleich: Österreichs Banken müssen 2014 rund 640 Mio. Euro Bankensteuer leisten. Am sieben Mal größeren Finanzplatz Deutschland fielen 2013 nur 523 Mio. an. Zudem werden den heimischen Banken künftig 300 Mio. Euro pro Jahr für den EU-Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds abverlangt. Geld, das für die Kreditvergabe und damit für Investitionen der Realwirtschaft fehle, warnt Franz Rudorfer, Branchenvertreter in der WKO. Er wünscht sich, dass die Bankensteuer mit den EU-Zusatzkosten gegenverrechnet wird. Im Finanzministerium will man nichts versprechen. Zunächst gelte es festzustellen, wie sehr die neuen EU-Regeln jede Bank belasten. Die Industrie ist einen Schritt weiter: Die voestalpine hat am Dienstag ihren 17. Produktionsstandort eröffnet – in Cartersville (Georgia/ USA) wurden 50 Mio. Euro investiert und 220 Arbeitsplätze geschaffen. Heute, Mittwoch, erfolgt in Corpus Christi ( Texas) der Spatenstich für ein Stahlpellets-Werk um 550 Mio. Euro. "Derzeit macht es keinen Sinn, in Europa zu investieren", sagte Voest-Chef Wolfgang Eder.