Internetkonzern Alibaba legte in Coronakrise kräftig zu

Der chinesische Internetriese Alibaba hat im dritten Geschäftsquartal deutlich höhere Umsätze gemacht und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Schnelle Erholung

So stiegen die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 37 Prozent auf 221,1 Milliarden Yuan (rund 28 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Huangzhou mitteilte.