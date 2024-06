Interio-Chefin Janet Kath: "Stationärer Einkauf ist sexy"

Janet Kath zeigt ihre Möbel und Accessoires liebend gerne her. Der KURIER begleitete sie in eine ihrer Filialen und sprach mit ihr, was nun anders laufen wird.

KURIER: Sie haben kürzlich auf Facebook quasi in die Welt hinausgerufen. „Es gibt uns noch, kommt und kauft bei uns.“ Haben Sie Angst, dass jeder denkt, es ist vorbei mit Interio?

Janet Kath: Natürlich ist das eine schwierige Phase. Wann immer in der Zeitung etwas von Insolvenz steht, entsteht der Eindruck, dass komplett zugesperrt wird. Aber wir schauen positiv in die Zukunft. Es ist gelungen, das Unternehmen wieder neu aufzustellen.

Interio ist 35 Jahre alt, Sie sind seit 24 Jahren Eigentümerin und nicht zum ersten Mal in Schwierigkeiten. Beim letzten Mal haben Sie die Einkaufsfläche in der SCS reduziert. Was ist diesmal die Strategie?

Der Handel ist im Wandel, wichtig ist die Digitalisierung. Wir haben bereits 2014 unseren Onlineshop eröffnet, der mittlerweile 25 Prozent des Umsatzes ausmacht. Das digitale Medium ist extrem wichtig für die Vorinformation bei den Möbeln. Aber die Geschäfte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Aber es kauft doch gefühlt jeder bei Westwing ein, das keine stationären Geschäfte hat.

Es erstaunt mich, dass alle glauben, dass die Online-Händler so erfolgreich sind. Aber ich kenne keinen, der nur mit Online nachhaltig positive Ergebnisse im Möbelbereich schreibt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es nur die Kombination ist. Es braucht schöne Filialen mit motivierten Mitarbeitern und tollen Präsentationen. Stationärer Einkauf ist sexy. Hier werden Menschen wertgeschätzt, und es gibt auch ein Service. Was gibt es Schöneres als sich in einem realen Geschäft inspirieren zu lassen? Wir haben dafür sogar in jeder Filiale einen Dekorateur angestellt. Interio bietet das alles. Leider ist uns Corona dazwischengekommen.