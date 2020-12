Insolvenzen in der Reisebranche: Staat springt ein

Ein paar Tage Wellness im Advent, über Silvester in eine fremde Stadt oder im Jänner ein paar Tage in die thailändische Sonne? Für die meisten Österreicher sind solche Fragen derzeit überhaupt kein Thema. Und das spiegelt sich auch in den Buchungszahlen der Reisebüros wieder. Die Branche liegt darnieder.

Gleichzeitig kämpft sie mit ganz neuen Versicherungsthemen. Denn wer eine Pauschalreise oder eine sogenannte verbundene Reise (etwa ein Paket bestehend aus Flug und Unterkunft) anbietet, muss diese gegen eine Insolvenz absichern.