Insolventes Wiener Kultlokal "Schmauswaberl": Sanierungsplan angenommen

Das Wiener Traditionsbeisl "Schmauswaberl" am Naschmarkt hat Anfang September 2024 Insolvenz angemeldet. "Bereits im Sommer wurde die schlechte finanzielle Lage bekannt. Trotz mehrerer Rettungsaktionen mit bekannten Künstlern, wie Vodoo Jürgens, konnte die Insolvenz nicht abgewendet werden", so Creditreform. "Insolvenzursachen waren die Ausgangsbeschränkungen als Folge der Pandemie, stark steigende Mieten und hohe Energiepreise" 16 Gläubiger haben Forderungen in Höhe von rund 127.000 Euro angemeldet.

"Das Kultlokal dient besonders Nachtschwärmern als Anlaufstelle. In dem mehr als 60 Jahre alten Lokal wurde seit der Gründung 1962 die Einrichtung und Ausstattung kaum verändert. Der jetzige Inhaber Peter Balon führt das Beisl seit 2019", heißt es.