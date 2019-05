Insolvente Oberndorfer Druckerei wird zugesperrt - 160 Jobs verloren

"Aus der derzeitigen Einschätzung des Masseverwalters führen die Fortführungsverluste zu keiner Ausfallserhöhung für die Gläubiger. Die Verwertung durch Verkauf des Unternehmens führt zu höheren Verwertungserlösen als die Verwertung im Rahmen einer Unternehmenszerschlagung. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung ist daher zum jetzigen Zeitpunkt eine Fortführung vorzunehmen", teilte der Insolvenzverwalter Mitte april noch dem Konkursgericht mit. Zugleich behilet sich der Masseverwalter vor, unverzüglich den Betrieb zu schließen, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen.

Jetzt ist der Ernstfall bei der Oberndorfer Druckerei mit Sitz in Oberndorf, Salzburg, eingetreten 160 Mitarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze. „Diese Nachricht erschüttert uns bis ins Mark, es ist heute ein schwarzer Tag für die Beschäftigten der Oberndorfer Druckerei aber natürlich auch für uns als Interessensvertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bis zuletzt hatten wir die Hoffnung, dass Investoren gefunden werden, die die Druckerei in Oberndorf fortführen", erklärt Gerald Forcher, Geschäftsführer der GPA-djp Salzburg Leider sind die Gespräche mit mehreren Interessenten, zuletzt mit einem hoffnungsvollen österreichischen Investor, gescheitert. Ein nächster Tiefschlag in einer einst so stolzen Branche und ein großer Schock für uns alle."