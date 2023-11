Breitbandausbau zentral für Steigerung der Wirtschaftsleistung

Eine optimal ausgebaute Infrastruktur würde Österreich eine um rund 94 Milliarden Euro höhere Wirtschaftsleistung bringen. Das geht aus dem Infrastrukturreport 2024 von Future Business Austria (FBA) hervor, der am Montag bei einem Symposium der Initiative in der Wirtschaftskammer präsentiert wird. Als zentral wird in dem Report der Ausbau der digitalen Infrastruktur erachtet. Das Produktivitätswachstum durch verbesserte digitale Anbindungen beziffert eine Modellrechnung der Initiative mit knapp 84 Milliarden Euro. „Die Ergebnisse des Österreichischen Infrastrukturreports zeigen, dass eine gut ausgebaute Infrastruktur der stärkste Hebel für mehr Produktivität ist", sagt Studienautor David Ungar-Klein.

Der Breitband- und 5G-Ausbau ist auch den für Studie befragten Manager österreichischer Unternehmen ein wichtiges Anliegen. 80 Prozent erwarten, dass es bis zum Jahr 2030 eine flächendeckende Breitbandversorgung gibt. 73 Prozent fordern, dass die Ausbaubedingungen für 5G erleichtert werden.

➤ Mehr lesen: "Die Telekoms freuen sich nicht über uns"