Infrastruktur: Technologie statt Straße und Schiene

Die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs hat sich zwar im internationalen Vergleich verbessert, sie könnte aber noch viel besser sein. Das ist das Ergebnis des Österreichischen Infrastrukturreports 2019, der heute, Montag, von der Initiative Future Business Austria vorgestellt wird und dem KURIER vorab vorlag.

Hunderte Interviews mit Experten und Managern brachten ein aufrüttelndes Ergebnis: Würde Österreich einmalig zehn Milliarden Euro in seine Infrastruktur investieren, würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 15,5 Prozent oder 57 Milliarden Euro steigen, so die Einschätzung der Befragten. Das BIP-Wachstum würde sich durch Produktivitätssteigerungen ergeben, die durch den Einsatz neuer digitaler Anwendungen möglich wären. „Die Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes sind nicht nur Bildung und Fachkräfte, sondern auch Infrastruktur, Digitalisierung und Innovation“, sagt David Ungar-Klein, Initiator des Reports, der Empfehlungen für die Prioritäten in der österreichischen Infrastrukturpolitik enthält.

Bisher habe sich der Staat beim Thema Infrastruktur auf Straße und Schiene konzentriert, doch müsse das ganzheitlicher gesehen werden. Nur ein flächendeckender Breitband- und 5G-Ausbau sowie Energietechnologien und IT würden Themen wie automatisierte Mobilität möglich machen.