Laut Prognosen soll 2024 Inflation global sinken

Höchste Inflation in Afrika erwartet

"Die Inflationserwartungen unterscheiden sich in den Weltregionen stark", hieß es dazu.

In Westeuropa (3,1 Prozent) und Nordamerika (3,2 Prozent) liegen sie für 2024 deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt. Hier sind sie im Vergleich zur Umfrage im vorangegangenen Quartal um 0,2 und 0,1 Prozentpunkte gesunken. Für das Jahr 2027 erwarten die Expertinnen und Experten noch 2,1 Prozent Inflation für Westeuropa und 2,4 Prozent für Nordamerika. In Deutschland werden für heuer 3,4 Prozent vorausgesagt, in Österreich 4,8 Prozent und in der Schweiz 2,0 Prozent.

Zu den Regionen mit besonders hohen Inflationserwartungen für das laufende Jahr zählt Südamerika (29,1 Prozent). Getoppt wird das noch von Nordafrika (45 Prozent), so das Ifo-Institut.

In zahlreichen Ländern haben die Zentralbanken mit kräftigen Zinserhöhungen auf die starke Teuerung reagiert. Der nachlassende Preisdruck lässt nun Zinssenkungen näher rücken. Viele Ökonomen gehen davon aus, dass sowohl die amerikanische Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) heuer mehrfach ihre Geldpolitik lockern werden. Der Beginn und das Ausmaß der Zinssenkungen sind allerdings noch offen.

