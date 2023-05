Inflation steigt schon seit 20 Jahren stärker als in Deutschland

Viertteuerste Land der Eurozone

Österreich ist inzwischen das viertteuerste Land in der Eurozone - während Deutschland wie vor 20 Jahren ungefähr auf Rang acht liegt. Damals startete Österreich auf Rang sieben. "Wir laufen eher Gefahr, dass wir uns Richtung Rang drei bewegen", ,meint Baumgartner. An der Spitze liegen Luxemburg, Finnland und Irland.

Im Vergleich zur ganzen EU-27 hat sich das Preisniveau in Österreich auch stark erhöht - der Preisabstand hat sich seit 2003 von rund 8 auf rund 15 Prozent fast verdoppelt.

Starker Anstieg bei Nahrungsmittel

Noch größer ist der Preisunterschied zwischen Österreich und Deutschland bei bestimmten Gruppen im Warenkorb. Nahrungsmittel etwa waren rund um Österreichs EU-Beitritt in Deutschland um drei bis fünf Prozent billiger. 2020 lag der Abstand bei 20 Prozent - auch wenn er 2021 und 2022 wieder zurückgegangen sein dürfte.

Von Mitte 2021 bis Mitte 2022 war die Teuerung in Österreich ausnahmsweise deutlich niedriger als in Deutschland, das gilt insbesondere auch für Nahrungsmittel. Seither haben sich aber die üblichen Relationen wieder normalisiert - mit einer bis zu zwei Prozentpunkten höheren Inflation in Österreich.

Lesen Sie mehr zur aktuellen Inflation

Tourismus als Preistreiber

Ein weiterer Unterschied zu Deutschland ist der starke Tourismussektor in Österreich, der deshalb auch stärker im Warenkorb berücksichtigt wird. Wie WIFO-Chef Gabriel Felbermayr zuletzt bestätigte, gab es im heimischen Tourismus zuletzt stark steigende Preise. Auch wegen hoher Investitionen in mehr Qualität.

„Wenn ausländische Gäste viel Geld fürs Skifahren in Tirol ausgeben, ist das volkswirtschaftlich eine super Sache“, sagte Felbermayr am Dienstag. „Der Tourismus ist einer der wichtigsten Nettoexportsektoren. Wenn die Preise steigen, ist das für den Export gut. Auch gesamtwirtschaftlich, weil wir auch für viele Importe immer mehr zahlen müssen.“ Makroökonomisch ist eine bessere Preisdurchsetzung im Tourismus also ein Gewinn, auch wenn das in der Inflationsstatistik anders gesehen wird.