Inflation: Mehr Steuern für Gemeinden, aber auch hoher Kostendruck

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl nannten die kräftig gestiegenen Kosten für Energie, Personal beim Bauen sowie die steigenden Zinsen. Die Zinslast der meist kurzfristig und variabel verschuldeten rund 2.000 Gemeinden könnte von 134 Millionen im Jahr 2021 (ohne Wien) auf bis zu eine halbe Milliarde Euro anwachsen. Aber auch das sei noch „keine Katastrophe“, so Felbermayr, der den Gemeinden solide Finanzen attestiert.

Bei den jetzt startenden Finanzausgleichsverhandlungen wird Riedl alles tun, damit das auch so bleibt und pocht schon jetzt auf „eindeutig mehr Geld“.

Wie viel mehr der sogenannten „Ertragsanteile“ vom Steuerkuchen es sein müssen, will er nicht beziffern. Das hänge von den enormen Herausforderungen in der Pflege, beim Ausbau der Kindergärten und in der Spitalsfinanzierung ab und wie viel den Gemeinden in diesen Bereichen zugemutet werde.

Für eine grundlegende Reform des Föderalismus oder einen groß angelegten Konvent zur Neuordnung der Zuständigkeiten unter den Gebietskörperschaften sieht Riedl derzeit keine Erfolgschancen. Eine Reform der Grund- und Grunderwerbssteuer zu Lasten der Gemeinden, wie das einige Politiker zuletzt angeregt hatten, käme jedenfalls nicht in Frage.