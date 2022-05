Inflation macht das Feilschen um die Löhne heuer noch heftiger

Nein, das drohe nicht, sagt AK-Chefökonom Markus Marterbauer. In anderen Ländern wie etwa in Italien sei das Phänomen zu beobachten gewesen, nicht aber in Österreich. „Als Basis der Verhandlungen gilt immer die Inflation der vergangenen zwölf Monate. Deshalb reagieren die Löhne auf die Preise und nicht umgekehrt. Wenn schon, müsste es Preis-Lohn-Spirale heißen.“

Arbeitnehmern wie Arbeitgebern gemein ist der Wunsch nach dem Erhalt der Kaufkraft. Denn einmal sind die Menschen Beschäftigte und machen ihrer Gewerkschaft Druck, faire Bedingungen zu erstreiten. Das andere Mal sind sie Konsumenten und sollen die Produkte der Unternehmen kaufen. Daher gelang bisher auch meist ein Lohnabschluss an oder über der Inflationsrate. Nur heuer wird dies besonders schwierig werden.