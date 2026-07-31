2,7 Prozent im Juli: Warum die Inflation schon bald wieder steigen wird

Leicht gesunkene Lebensmittelpreise haben die Inflation im Juli laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 2,7 Prozent gedrückt. Im Juli lag die Teuerung im Vergleich dazu noch bei 3,2 Prozent. Den Preisrückgang bei Lebensmitteln führt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, maßgeblich auf die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zurück. Die wirkt und dürfte auch weitgehend an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben worden sein.

WIFO-Ökonom Josef Baumgartner, beziffert ihren Effekt auf die Gesamtinflation mit 0,15 Prozentpunkten. Dazu habe sich auch der Preisauftrieb bei den Produzentenpreisen seit einigen Monaten abgeschwächt, sagt Baumgartner. Insgesamt gingen die Preise für Nahrungsmittel im Juli im Jahresvergleich um 0,1 Prozent zurück.

Preistreiber waren die Energiepreise, die im Jahresvergleich um 5,7 Prozent gestiegen sind. Dienstleistungen, darunter fallen die Gastronomie und Hotellerie ebenso wie Mieten und Gebühren, verteuerten sich um 4,4 Prozent.

Niedriger als im Euroraum

Mit 2,7 Prozent lag die Gesamtinflation seit Langem wieder unter der Inflation im Euroraum, die 2,9 Prozent betrug. Sie ist auch niedriger als in Deutschland, wo für Juli 2,8 Prozent geschätzt werden. Anders als in Österreich legte die Teuerung im Euroraum leicht zu.

Die Entspannung dürfte hierzulande aber nur von kurzer Dauer sein. Denn die Lebensmittelpreise könnten schon bald wieder steigen. „Die Inflation wird bei Nahrungsmitteln nicht so niedrig bleiben, wie sie ist“, sagt Baumgartner. Denn die höheren Preise für Transport und Düngemittel durch den Iran-Krieg werden erst in den nächsten Monaten bei den Konsumenten ankommen. Dazu komme eine geringere Ernte wegen der Trockenheit, die ebenfalls zu Preisanstiegen führen werde. Der Ökonom geht davon aus, dass sich Nahrungsmittel bis zum Jahresende um bis zu 3 Prozent, auf jeden Fall aber über 2 Prozent verteuern werden.