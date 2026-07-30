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Wirtschaft

Wifo: Österreichs Wirtschaft stagnierte im zweiten Quartal

Der durch den Iran-Krieg gestiegene Ölpreis hat die konjunkturelle Erholung unterbrochen. Während die Industrie schwächelte, gab es im Handel und der Gastronomie leichte Zuwächse.
30.07.2026, 09:25

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Ein Mann mit Brille und Anzug spricht vor einem Hintergrund mit dem WIFO-Logo.

Die heimische Wirtschaftsleistung stagnierte im zweiten Quartal. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo). Der durch den Iran-Krieg deutlich angestiegene Erdölpreis habe die österreichische Wirtschaft im zweiten Quartal belastet und dadurch die konjunkturelle Erholung unterbrochen, so die Wirtschaftsforscher in ihrer Analyse.

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Ersten Berechnungen des Wifo zufolge lag das BIP real im zweiten Quartal in etwa auf dem Niveau des Vorquartals. Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges sei die Industriekonjunktur im Quartal schwach verlaufen. Die Bauwirtschaft verzeichnete laut Wifo erneut einen Rückgang der Wertschöpfung. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie habe es einen leichten Zuwachs gegeben.

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Im vierten Quartal 2025 und im ersten Quartal 2026 war das heimische Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um jeweils real 0,2 Prozent gegenüber der Vorperiode gestiegen.

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Agenturen, mafa  | 

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