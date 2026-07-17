Wifo warnt: Inflation wird wieder anziehen

Die Entspannung bei der Inflation im Juni dürfte nur von kurzer Dauer sein. Der wieder aufgeflammte Iran-Krieg hat die Treibstoffpreise, die im Juni die Teuerung noch weniger stark befeuert hatten, im Juli bereits wieder nach oben getrieben. Zuletzt lagen die Preise für Diesel wieder über 1,90 Euro je Liter und damit deutlich über dem Niveau vom Vormonat. Wifo-Ökonom Josef Baumgartner erwartet, dass die Inflation im Juli wieder anziehen wird.

„Im Juli werden wir aus Treibstoffen und Mineralölprodukten höhere Inflationsbeiträge bekommen“, sagte Baumgartner am Freitag im Gespräch mit der APA. Dadurch werde auch die Inflation wieder ansteigen. Nach dem Beginn der Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran und der Ankündigung der Öffnung der Straße von Hormus sei die Einschätzung gewesen, dass die Inflation im Mai mit 3,7 Prozent ihren Höhepunkt erreicht haben könnte - sofern der Frieden nachhaltig sei. „Das ist wieder Makulatur“, so Baumgartner.