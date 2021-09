Inflation auf 10-Jahreshoch: Nullzinspolitik auf dem Prüfstand

Die Teuerung stieg im August sowohl in Österreich als auch in der gesamten Eurozone auf den höchsten Wert seit zehn Jahren. Die Inflation liegt jetzt im Durchschnitt über alle Warengruppen bei 3,2 Prozent. Der stark überdurchschnittliche Anstieg der Energie- und Treibstoffpreise ist wie in den vergangenen Monaten hauptverantwortlich für die Entwicklung.