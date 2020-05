Industriellenvereinigung wählt Präsident

Bei der Industriellenvereinigung (IV) gibt es am 18. Juni erstmals seit 25 Jahren wieder eine Kampfabstimmung um den Präsidentensessel. Gleich drei Kandidaten stellen sich der Wahl. Ex-Voest-Chef Wolfgang Eder tritt gegen die Landes-IV-Chefs Georg Knill (IV Steiermark) und Martin Ohneberg (IV Vorarlberg) an, wie es aus der IV am Freitag auf Anfrage der APA hieß.