Industrie-Sprecher: „Ohne Kunststoff kein Klimaschutz“

In Sachen Klimaschutz verweist Culik unter anderem auf alternative Energien wie Windkraft- oder Solaranlagen, die ohne Kunststoff nicht denkbar sind. „Die Rotorblätter der Windkraftanlagen sind in 90 Metern Höhe Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde ausgesetzt, die Blattspitzen können sich um mehr als einen Meter verformen. Undenkbar, ohne Einsatz von Kunststoff“, so der Industrievertreter.

Er kann jedoch trotz all seiner Berechnungen nicht wegdiskutieren, dass seine Branche ein Imageproblem hat, speziell bei der Jugend. Universitäten klagen, dass sich immer weniger Studenten für Kunststofftechnik interessieren und das obwohl man nach dem Abschluss mehr oder weniger sicher einen Job in der Tasche hat.