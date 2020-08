Industrie erholt weiter, aber langsamer

"Im bestehenden schwierigen Wirtschaftsumfeld geprägt von hoher Unsicherheit hat sich das Erholungstempo nach dem Hochfahren aus dem Lockdown bereits spürbar verlangsamt," sagte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer laut Aussendung. Österreich folge damit dem Verlauf der Konjunktur im Euroraum, weise jedoch stärkere Schwankungen auf.

Beschleunigter Jobabbau

Die Verlangsamung der Dynamik spiegle sich in nahezu allen Komponenten des EMI wieder. So nahm das Wachstum bei den Inlandsaufträgen ab, wodurch sich die Produktion weniger stark ausweitete. Hinzu kamen sinkende Ein- und Verkaufspreise, ein anhaltender Lagerabbau und ein beschleunigter Jobabbau. Dies alles weise auf weiterhin hohe unausgelastete Kapazitäten hin und nehme der Erholung den Schwung, so Bruckbauer.

Im August seien trotz der Verlängerung der Kurzarbeitsregelung mehr Jobs verloren gegangen, der Beschäftigungsindex der Bank Austria fiel auf 44,7 Punkte zurück (Juli: 48,5 Punkte). Trotz der Auftragszuwächse in den vergangenen Monaten dürften die Industriebetriebe ihren Personalstand nun an die geringeren Kapazitäten anpassen, so Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl.