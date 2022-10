In Triest soll noch heuer erstes Café Sacher eröffnen

Das traditionsreiche Wiener Kaffeehaus Sacher will wachsen. Noch vor Ende 2022 soll in Triest das erste Café Sacher im Ausland eingeweiht werden. Eröffnet wird das Kaffeehaus in der zentralen Via Dante in einem ehemaligen Schuhgeschäft. Alle Verträge seien bereits unterzeichnet worden, die Einweihung des Lokals könnte noch vor Weihnachten erfolgen, berichteten italienische Medien. An dem Projekt arbeiten die Architekten Dizzi Alfons und Erich Bernard.