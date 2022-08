In OÖ wurde seit 2015 nur ein Energieprojekt zur UVP eingereicht

Die Energiewende wird Großprojekte benötigen - seit 2015 sei in Oberösterreich aber nur ein einziges Projekt mit Energiebezug zur UVP eingereicht worden, das letzte wurde 2017 bewilligt. "Wir warten auf Anträge", sagte der zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Freitag in einer Pressekonferenz. Sollte ein Energiewendeprojekt eingereicht werden, werde dieses prioritär behandelt, versprach er.